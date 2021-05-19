Через заблоковану трибуну він складав присягу з суддівської ложі.

Андрій Аксьонов, який переміг на виборах у 50-му окрузі в Донецькій області, склав присягу народного депутата України у сесійній залі парламенту під вигуки "Ганьба".

Як передає кореспондент УНІАН, через заблоковану трибуну йому довелося це робити з суддівської ложі.

Читайте такожСтепанов прокоментував своє звільнення з МОЗТрибуну блокували близько десяти парламентаріїв з фракцій "Голос" та "Європейська солідарність".

Головуючий на засіданні перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, що, враховуючи "контраверсійність цього питання" , тобто звинувачення, які були в ЗМІ щодо наявності в Аксьонова нібито російського паспорта, звернувся до Апарату парламенту з проханням роз’яснити, чи є підстави не проводити процедуру присяги.

За його словами, відповідь була такою, що жодних юридичних підстав для цього немає. Тому він запросив Аксьонова до трибуни, але оскільки вона була заблокована, то присягу він зачитував з ложі, де зазвичай перебувають судді, коли їх запрошують до сесійної зали.

Аксьонов зачитував присягу під скандування частини залу "Ганьба".

Віце-спікер парламенту Олена Кондратюк заявила, що звернеться до СБУ з приводу можливої наявності російського паспорта в Аксьонова.

Що відомо про Аксьонова

Аксьонов переміг на проміжних виборах, що відбулись 28 березня у виборчому окрузі №50 у Донецькій області.

За інформацією деяких ЗМІ, СБУ за 10 днів до виборів у 50-му окрузі нібито повідомила Центрвиборкому про наявність в Аксьонова російського паспорта і попросила вжити заходів у зв’язку з цією інформацією.

14 квітня заступник голови СБУ Сергій Андрущенко у відповіді на депутатське звернення Володимира Ар’єва (фракція «Європейська солідарність») повідомив, що спецслужба не володіє підтвердженими даними про наявність в Аксьонова паспорта громадянина РФ.

Також повідомлялося, що слідчими СБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч.2 статті 110 Кримінального кодексу України, в якому в тому числі досліджуються обставини організації та проведення 11 травня 2014 року на території Добропільського району Донецької області незаконного референдуму.

При цьому в СБУ зазначали, що підозру Аксьонову не вручали.

28 квітня Центральна виборча комісія повідомила про реєстрацію представника партії «Порядок» Андрія Аксьонова депутатом Верховної Ради України.

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Автор: Надя Пришляк