Апетити російського диктатора ростуть. Потенційними жертвами можуть стати кілька європейських країн.

Російський диктатор Володимир Путін не обмежиться війною проти України. Він може спробувати захопити інші країни, серед яких й члени НАТО.

Про це заявив американський дипломат Роберт Пірсон у статті на The Hill.

На думку дипломата, Путін намагається повернутися до кордонів Російської імперії. Для цього йому необхідно домогтися контролю над низкою країн Європи.

Пірсон зауважив, що до списку потенційних жертв Путіна входять не лише Естонія, Латвія та Литва, а й Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Молдова.

"Ми знаємо, що, якщо Путін виживе, він зробить все можливе, щоб посилити військову присутність Росії якомога далі на Заході. Він підштовхне Мінськ до більшого підпорядкування Москві і зробить присутність російських військ напівпостійною, як у Сирії та Казахстані. Він посилить діяльність у Калінінграді та вздовж російських балтійських кордонів як зброї залякування балтійського НАТО, Польщі та Німеччини", - заявив дипломат.

Пірсон зазначив, що Путін зацікавлений у створенні замороженого конфлікту в Україні.

Дипломат вважає, що головне завдання НАТО – визначитися із новою системою безпеки Європи після закінчення війни РФ проти України. Водночас він наголосив, що санкції проти Росії не стануть перемогою для США чи Альянсу, якщо не мотивують Путіна вивести свої війська з України. У такому разі Європа та США повинні зрозуміти, що недостатньо "грати в обороні".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз всі тільки й думають, що робити, якщо Росія піде далі в Європу.

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