У міністерстві зазначили, що порівняння українців із "гарматним м’ясом" з боку члена Конгресу США Пола Госара є абсолютно неприйнятним.

Американський конгресмен від "Республіканської партії" Пол Госар виступив із запрошенням президента України Володимира Зеленського і президента РФ Путіна на "мирні перемовини" до Арізони та назвав українців "гарматним м'ясом". На це жорстко відреагували у Міністерстві закордонних справ України.

Реакцією на слова Госара поділився речник МЗС України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

Він звернув увагу, що американський конгресмен Госар заявив: "Світ бачив достатньо смертей та руйнувань між Росією та Україною, але західні країни, схоже, байдуже ставляться до використання українців як гарматного м'яса та не зацікавлені в деескалації".

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У цьому зв'язку Ніколенко відповів: "Порівняння українців із "гарматним м’ясом" з боку члена Конгресу США Пола Госара є абсолютно неприйнятним. США добре відомі цінності, за які бореться український народ – свобода, демократичний розвиток, верховенство права та повага до прав людини. Ставити під сумнів підтримку України – давати Путіну зелене світло на продовження вбивств українців та знищення демократії".

Також речник наголосив, що наближення виборів не має перетворювати політиків на "відірваних від реальності популістів".

"Вибори проходять, а міжнародний авторитет, підірваний маніпулятивними заявами про війну Росії проти України, залишається. Переконані, що висловлювання окремих конгресменів не вплинуть на продовження двопартійної підтримки України з боку США", - заявив Ніколенко.

Вибори у США: коли вони будуть та як можуть вплинути на Україну

Як відомо, 8 листопада у США відбудуться вибори в обидві палати Конгресу. Будуть переобрані усі 435 членів Палати представників і 35 місць із 100 у Сенаті.

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що її країна продовжить підтримувати Україну, навіть якщо Республіканська партія отримає більшість на проміжних виборах у листопаді. Так вона прокоментувала те, що раніше конгресмен від Республіканської партії Кевін Маккарті заявив про необхідність більшого нагляду за допомогою Україні, адже США, за його словами, не може виписувати нашій країні "необмежені чеки".

The Washington Post також повідомляло, що серед союзників США у Європі наростає стурбованість тим, що єдиний фронт країн Заходу у відповідь на вторгнення Росії в Україну може розвалитися. Це нібито може статися, якщо представники Республіканської партії після перемоги на проміжних виборах захочуть піти на поступки російському диктатору Путіну.

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