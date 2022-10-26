Навіть якщо європейські союзники спробують компенсувати скорочення допомоги США, незрозуміло, чи зможуть вони це зробити.

Серед союзників США у Європі наростає стурбованість тим, що єдиний фронт країн Заходу у відповідь на вторгнення Росії в Україну може розвалитися, якщо представники Республіканської партії після перемоги на проміжних виборах у США в листопаді захочуть піти на поступки російському диктатору Володимиру Путіну.

Це може статися на тлі успіхів українських військових на полі бою, йдеться в матеріалі видання The Washington Post.

Після коментарів лідера меншості Палати представників Кевіна Маккарті про те, що Палата представників, контрольована республіканцями, не буде продовжувати видавати фінансування Україні за "чистими чеками", офіційні особи як у Києві, так і в Західній Європі почали замислюватися, чи зможе Україна продовжувати розраховувати на Сполучені Штати.

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WP зазначає, що наразі незрозуміло, чи виконають республіканці погрозу скоротити фінансування України, якщо вони все-таки здобудуть більшість у Палаті представників.

Натомість інший республіканець, лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл сказав, що республіканська більшість у Сенаті "зосередить свій нагляд на забезпеченні своєчасної доставки необхідної зброї та більшої допомоги союзників Україні".

Наразі зусилля Вашингтона в допомозі Україні користуються широкою двопартійною підтримкою; а опитування громадської думки також демонструють рішучу підтримку в продовженні допомоги США.

Однак навіть просте припущення про можливість зменшення допомоги від США викликало занепокоєння в західних столицях.

Можливе скорочення допомоги від США: що кажуть експерти

За словами голови комітету з питань оборони в британському парламенті Тобіаса Еллвуда, величезна кількість американської зброї допомогла Україні здобути перевагу на полі бою. Однак, будь-яке уповільнення "змінило б гру" й дозволило б Росії заволодіти ініціативою.

"Ви б зіграли на руку Путіну. Якщо Америка відступить, Путін може вирвати перемогу з пащі поразки", – сказав Еллвуд.

Зменшення допомоги США може стати тривожним дзвіночком для багатьох країн Європи, які все ще намагаються виконати деякі оборонні та фінансові зобов’язання, взяті після російського вторгнення, сказала Кетрін Калвер-Ешбрук, німецький політолог, виконавчий директор вашингтонського фонду Бертельсмана.

За її словами, Німеччина, наприклад, ще не зробила кроків для збільшення своїх витрат на оборону відповідно до обіцянки, яку дав канцлер Олаф Шольц відразу після вторгнення Росії в лютому. Євросоюз пообіцяв Україні 11 мільярдів євро фінансової допомоги, але наразі виплатив із них лише близько 3 мільярдів.

Чи відреагує Європа посиленням своїх зобов’язань, залишається під питанням, сказала Наталі Точчі, директор італійського аналітичного центру міжнародних відносин (Istituto Affari Internazionale). У часи поглиблення економічної кризи на континенті деякі уряди можуть піти назустріч, щоб зменшити власну допомогу Україні.

Незважаючи на те, що офіційні особи США часто хвилювалися, що європейська єдність може послабитися перед обличчям різкого зростання цін на енергоносії, яке особливо сильно вдарило по європейських споживачах через залежність континенту від російських енергоресурсів, наразі ця єдність трималася напрочуд добре, кажуть дипломати. Щодо основного питання протистояння Росії, рішучість Європи залишається непохитною, сказав європейський чиновник, який говорив на умовах анонімності.

"Ніхто нічому не відмовляє. Незважаючи на деякі розбіжності в деталях, ніхто не зволікає і не гальмує", - сказав чиновник.

Однак адміністрація Байдена відіграла важливу роль у спонуканні та згуртуванні європейців виступити єдиним фронтом, показуючи приклад масштабами своїх власних зобов’язань, сказала Точчі.

"Дуже важливим поштовхом для європейців є те, що Сполучені Штати були настільки сильними як у військовому, так і у фінансовому плані, що це дійсно підштовхнуло європейців підтримати Україну. Якщо це зіпсується в Сполучених Штатах, то неминуче і в Європі, де енергетична та економічна криза відчувається сильніше", - каже Точчі.

Аналітики кажуть, що навіть якщо європейські союзники спробують компенсувати скорочення допомоги США, незрозуміло, чи зможуть вони це зробити. Якщо у відсотках від ВВП Сполучені Штати відстають від багатьох європейських країн за розміром своїх внесків, то в загальній сумі вони все одно лідирують за будь-яку іншу країну.

Тим часом, потреби України продовжують зростати. Ескалація нападів Росії на українську інфраструктуру призвела до перебоїв із енергопостачанням у деяких частинах країни, і президент Володимир Зеленський каже, що країні потрібні мільярди екстреної допомоги, щоб вижити наступного року. На конференції в Берліні у вівторок, присвяченій відбудові України, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Захід надати негайний пакет економічної допомоги на 17 мільярдів доларів на додаток до допомоги в розмірі 3 мільярдів доларів на місяць від Європейського Союзу та США.

Аналітики кажуть, що запити України величезні й можуть ставати все більш обтяжливими, оскільки країни Європи наближаються до зими та, можливо, рецесії. І тому в цьому питанні американське лідерство є життєво важливим, сказав Тобіас Еллвуд.

"Коли Америка робить крок вперед, інші країни слідують її прикладу. Масштаби як фінансової, так і військової підтримки з боку Сполучених Штатів зашкалюють порівняно з іншими країнами. Але якщо Америка почне блимати, інші країни можуть також", – сказав він.

Допомога Україні від США: розкол серед республіканців

Сполучені Штати виділили Україні уже понад $16 мільярдів після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому. На початку жовтня президент США Джо Байден оголосив про надання Україні ще одного пакету військової допомоги на суму 625 мільйонів доларів. А нещодавно, 15 жовтня, глава Білого дому оголосив про нову військову допомогу для українських Збройних сил на суму $725 мільйонів.

Також президент Байден пообіцяв продовжувати підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією, стільки, скільки це буде потрібно. Але він висловив занепокоєння заявами деяких політиків-республіканців щодо того, що Республіканська партія може змінити підхід до допомоги Україні. Він наголосив, що якщо не допомагати Україні, Путін піде далі.

Однак напередодні проміжних виборів у Конгрес США, які відбудуться 8 листопада, зростає кількість противників регулярної військової допомоги Україні. Зокрема, серед представників Республіканської партії все частіше звучать заяви, що гроші, які виділяються нашій країні, краще спрямувати на протидію Китаю й на вирішення внутрішніх проблем.

Через це в Республіканській партії США спостерігається розкол щодо того, як довго країна має допомагати Україні. Останнім часом частка республіканців, які вважають допомогу надмірною, зросла з 9% до третини.

Серед республіканців зараз формуються два табори. Один "очолює" Кевін Маккарті, який може стати спікером Палати представників (нижня палата Конгресу) від Республіканської партії наступного року. Він запропонував припинити фінансування США для боротьби з Росією. Другий "очолює" лідер республіканської меншості в Сенаті (верхня палата Конгресу) Мітч Макконнелл, який виступає за продовження активної допомоги Україні.

Тим не менш, наразі в обох палатах Конгресу тривають переговори щодо розгляду нового пакету допомоги Україні на суму 50 млрд доларів. Розгляд питання має відбутися після виборів 8 листопада, але до того, як новий склад Конгресу розпочне роботу на початку січня.

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