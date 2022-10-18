Наразі іноземні посольства не повідомляли українську владу про можливий намір виїхати за межі української території.

Посольства іноземних держав, які відновили роботу у Києві після 24 лютого, й надалі продовжують працювати.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив у соціальній мережі Facebook.

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"Зараз відбувається багато неправдивих вкидів про функціонування іноземних дипломатичних представництв. Здебільшого їх роблять російські джерела для того, щоб посіяти паніку", - заявив речник.

Дипломат нагадав, що останній такий приклад – це раптове "закриття" посольства Сербії, яке насправді виїхало із Києва ще в березні.

"Ми постійно підтримуємо зв'язок із іноземними посольствами, які повернулися до України після 24 лютого. Наразі жодна установа — США, Великої Британії, Канади, ЄС та багато інших — не повідомляла про наміри виїхати за межі української території. Всі на місці. Ми дуже цінуємо те, що іноземні дипломати залишаються разом з українцями в цей непростий час. Ми вдячні їм за це", - наголосив Ніколенко.

Він зазначив, що безпекова ситуація постійно змінюється, а обов’язком кожної держави є турбота про своїх громадян за кордоном.

"Із інтенсифікацією Росією ракетних обстрілів та атак дронами-камікадзе по цивільній інфраструктурі деякі країни поновили рекомендації для свої громадян виїхати за межі України. Аналогічно робить і Україна, коли йдеться про загрозу для українців за кордоном. Сприймаємо рекомендації Китаю та Єгипту саме як реагування на обстріли Росією Києва 10 жовтня", - повідомив Ніколенко.

"Маємо справу із підступним ворогом. Тиждень тому Росія поцілила по двох дипломатичних установах в Києві, завдавши руйнувань їхнім будівлям. Закликаємо іноземних дипломатів, так само як і українців, не нехтувати сигналами тривоги та ховатися в укриттях, коли з’являється небезпека", - заявив речник.

Також він запевнив, що українська сторона продовжуватиме докладати максимальних зусиль задля захисту дипломатичних установ відповідно до своїх зобов’язань в рамках міжнародного права.

Робота посольств в Україні під час війни - що відомо

Більша частина іноземних представництв залишили Київ перед початком або одразу після повномасштабного вторгнення російської армії. При цьому американське посольство припинило роботу в українській столиці, а співробітники, які залишилися в Україні, виїжджали до Львова.

Дипломати почали повертатися в українську столицю з кінця березня. Зокрема, першою Словенія відправила до Києва тимчасово повіреного у справах Республіки в Україні Боштяна Лесяка.

Станом на початок травня в Києві вже відновили свою роботу понад 30 посольств іноземних держав.

8 травня США тимчасово повернули своїх представників у посольство в Києві, щоб разом з українськими колегами відсвяткувати День Перемоги в Європі, а повноцінно дипломатична станова запрацювала 18 травня, коли на територіх підняли американський прапор.

Посольство Бельгії в Україні відновило свою роботу 11 липня з новим послом Пітер Ван Де Вельде.

15 жовтня Міністерство закордонних справ Китаю опублікувало оновлене попередження про подорожі, у якому зокрема закликало жителів КНР негайно виїхати із України. Також "якнайшвидше" покинути Україну закликало своїх громадян посольство Єгипту.

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