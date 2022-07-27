"За" проголосували 299 депутатів.

Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського та призначила депутата від "Слуги народу", голову Комітету ВРУ з питань правової політики Андрія Костіна на посаду генерального прокурора України.

"За" проголосували 299 депутатів.

На призначенні у ВР був присутній сам Володимир Зеленський.

Андрій Костін: що відомо про наступника Венедіктової

Андрій Костін - народний депутат Верховної ради IX скликання від партії "Слуга народу".

У 1995 році він закінчив Юридичний інститут Одеського державного університету з відзнакою. Того ж року Костін отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та став членом Одеської обласної колегії адвокатів.

З 14 січня 2020 року Костін очолив комітет Ради з питань правової політики.

Як писав УНІАН, 19 липня Верховна Рада підтримала подання президента та звільнила з посади генпрокурора Ірину Венедіктову.

Венедіктова обіймала цю посаду з 17 березня 2020 року, перед цим очолювала парламентський комітет з правової політики як депутатка від "Слуги народу" та була директоркою Держбюро розслідувань (2019-2020 роки).

Цього ж дня парламентською більшістю було звільнено Івана Баканова з посади голови Служби безпеки.

Цьому передувала публікація указів Зеленського про відсторонення Баканова від виконання обов'язків керівника СБУ та від посади генпрокурора Ірини Венедіктової.

Своє рішення глава держави пояснив тим, що через велику кількість зрадників серед працівників органів прокуратури та СБУ, які залишилися на окупованій території та працюють на Росію, виникли питання до голови СБУ та генпрокурора.

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