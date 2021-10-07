За його словами, немає навіть натяків на подібні розмови.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повністю відкидає варіант їхньої коаліції з "Батьківщиною".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Відповідаючи на запитання про слова відкликаного нині з посади голови парламенту Дмитра Разумкова про те, що сьогодні з'явилася нова коаліція - "Батьківщина" і "Слуга народу", Арахамія зауважив: "Мені дуже важко уявити таку коаліцію, чесно кажучи".

На уточнення, чи немає таких домовленостей, він сказав: "Не те що домовленостей, а навіть натяків на розмови такі немає".

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Сьогодні, 7 жовтня, 284 народних депутатів підтримали рішення про відставку Разумкова з посади голови Верховної Ради.

З фракції "Слуга народу" таке рішення підтримали 215 депутатів, з групи "Довіра" - 18, з групи "Партія "За майбутнє" - 19, з фракції "Батьківщина" - 20, з фракції "Голос" - 6 та 6 позафракційних.

Не голосували в повному складі фракції "Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа - За життя".

На брифінгу після голосування Разумков, з огляду на результати, висловив думку, що між "Слугою народу" і "Батьківщиною" виникла "нова коаліція".

Водночас заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв у коментарі УНІАН на питання, чому їхня фракція підтримала відставку спікера, зокрема, пояснив: "Тому що Разумков вже не може врятувати ситуацію в парламенті, а тим більше - в країні. Тому що не можна далі стримувати ту навалу, яка пішла кожен день і кожну годину, коли парламент забув, для чого його обирали. Не опозиція, а більшість".

Щодо натяку Разумкова на таку собі "нову коаліцію" "Батьківщини" та "СН" Соболєв запевнив, що "Батьківщина" ні з ким об'єднуватися не збирається. Принаймні, в нинішньому складі парламенту.

Автор: Таня Поляковська