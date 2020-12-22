З жовтня у парламенті встановлено ліміт на кількість представників ЗМІ, яких допускають у прес-центр.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевняє, що сумує за журналістами у сесійній залі та кулуарах Верховної Ради.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Говорячи про роботу парламенту цього року та пандемію, Арахамія зазначив: "Перше, за чим ми сумуємо, - це за журналістами в залі і кулуарах. Тому що, коли ми бачимо вас на вулиці, я не хочу, наприклад, заходити до зали, тому що відчуваю, що це несправедливо".

Обмеження для журналістів у ВР

12 березня у зв’язку з пандемією допуск журналістів у будівлі Верховної Ради було заборонено.

28 травня голова ВР Дмитро Разумков своїм розпорядженням встановив, що кулуари Верховної Ради залишаються закритими для журналістів, у ложу преси допускатимуть не більше 30 телеоператорів/фотокореспондентів.

5 жовтня у Верховній Раді встановили ліміт на кількість представників ЗМІ, яких допускають у прес-центр: до 120 осіб - у прес-центрі на третьому поверсі; до 30 осіб - у ложі преси балкону зали засідань Верховної Ради.

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Автор: Тетяна Поляковська