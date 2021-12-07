Мова йде про флешмоб "Українці чинитимуть опір".

Спікер української делегації тристоронньої контактної групи по Донбасу Олексій Арестович та голова Комітету ВР з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність") посперечалися через флешмоб "Українці чинитимуть опір".

Як передає кореспондент УНІАН, в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" Арестович звинуватив опозицію в образі президента України Володимира Зеленського, що він, мовляв, капітулює перед Росією.

"Лозунг такий, що коли Зеленський капітулює навіть, то ми будемо битися до останнього", - розповів він.

За його словами, від дуже добре знає Зеленського і той боєць, який "буде битися до останнього".

Читайте такожСуд підтвердив вирок Януковичу за держзраду - 13 років в'язниці"Це буде остання людина, яка капітулює", - підкреслив він.

Климпуш-Цинцадзе перебила Арестовича, звинувативши його в перекручуванні суті флешмобу.

Вона сказала: "Флешмоб від опозиції: "Українці чинитимуть опір". І якщо ви бачите в цьому слово Зеленський, то ви, напевно, погано читаєте і вам бачаться додаткові букви в цій фразі".

Як відомо, українські публічні діячі підписалися під зверненням до президента США Джо Байдена. В ньому говориться, що українці чинитимуть опір (#UkrainiansWillResist) до повної перемоги у війні за свою свободу і суверенітет. Звернення оприлюднили напередодні переговорів Джо Байдена та Володимира Путіна.

Деякі користувачі мережі продовжили цей флешмоб, додавши, що "миру" на умовах Росії не буде "навіть якщо Захід домовиться з Путіним, а влада Зеленського капітулює".

Переговори Байдена і Путіна

Нагадаємо, що переговори Джо Байдена та Володимира Путіна відбудуться 7 грудня.

Головною темою розмови політиків стане Україна. Також президенти обговорять відносини між Вашингтоном і Москвою.

За повідомленнями ЗМІ, президент Сполучених Штатів проведе переговори з Володимиром Зеленським після розмови з Путіним.

Автор: Надя Пришляк