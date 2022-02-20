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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден ввечері скликав засідання Ради національної безпеки для обговорення ситуації навколо України.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

"Президент Байден сьогодні скликав засідання РНБ для обговорення останніх подій щодо нарощування військової сили Росії на кордонах України", - йдеться в повідомленні.

У засіданні беруть участь Державний секретар Ентоні Блінкен, глава Пентагону Ллойд Остін, директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс, радник президента з національної безпеки Джейк Салліван та інші чиновники.

Раніше посольство США в Москві попередило американців про можливі теракти на території Росії.

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