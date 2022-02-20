Засідання відбудеться у неділю, 20 лютого.

Президент США Джо Байден 20 лютого збере засідання Ради національної безпеки Білого дому, на якому обговорять російську ескалацію навколо України.

Про це повідомила представниця Білого дому Джен Псакі.

Як зазначають у Білому домі, Байден продовжує стежити за ситуацією навколо України та отримувати брифінги про розвиток подій.

"Помічники Байдена з нацбезпеки підтвердили, що Росія може почати напад на Україну в будь-який момент", — заявила Псакі.

Через ескалацію навколо України Байден скликає 20 лютого засідання ради національної безпеки Білого дому.

Як повідомляв УНІАН, Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден готовий до зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

Державний секретар Сполучених Штатів повинен зустрітися з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим 24 лютого, якщо до цієї дати не буде нових військових дій РФ проти України.

Крім того, в суботу, 19 лютого, президент України Володимир Зеленський заявив, що не знає, чого хоче президент Російської Федерації Володимир Путін, тому пропонує йому зустрітися.

Минулого тижня Джо Байден вже провів телефонні переговори з главою Кремля. Тоді президент США зазначив, що Вашингтон готовий як до дипломатичної взаємодії з Росією, так і до інших сценаріїв розвитку подій. Глава Білого дому попередив Путіна, що США дадуть рішучу і швидку відповідь у разі вторгнення РФ до України.

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