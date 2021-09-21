США виступають за відродження і захист демократії, а також підтримують уряди, які працюють в інтересах людей.

Президент Джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки завершили нескінченну війну в Афганістані та розпочали еру невтомної дипломатії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Байден сказав під час виступу на загальних дебатах в рамках Генеральної асамблеї ООН.

"Ми завершили 20-річний конфлікт в Афганістані, і оскільки ми припиняємо цей період нескінченної війни, ми розпочинаємо нову еру невтомної дипломатії", - наголосив Байден.

Президент США наголосив, що задля цього Сполучені Штати спираються на виділення власної допомоги у цілях розвитку і допомоги людям скрізь у світі, в тому числі з метою відродження і захисту демократії.

"Незалежно від того, наскільки складними і важкими будуть проблеми, з якими доведеться стикатися, уряд, який працює заради людей, незмінно є найкращим інструментом для задоволення інтересів усіх людей", - переконаний Байден.

Читайте також"Шукаємо рішення щодо Донбасу і Криму": Зеленський у Нью-Йорку пояснив, чого чекає від Генасамблеї ООНБайден зазначив, що замість того, аби продовжувати брати участь у війнах минулого, США зосереджують увагу на ресурсах, які допоможуть вирішувати виклики майбутнього.

До цих викликів президент США відніс припинення пандемії коронавірусу, розв'язання проблем кліматичної кризи, ефективне реагування на зміни глобальної динаміки сил, формування світових правил у таких питаннях як торгівля, кібертехнології і нові технології, а також реагування на загрози тероризму.

Президент США висловив упевненість, що власний успіх Америки пов'язаний з успіхом інших країн, а також висловився за взаємодію з союзниками і партнерами заради спільного майбутнього. Він вважає, що безпека, процвітання і свободи різних країн сьогодні дуже пов'язані, як цього не було раніше.

Як повідомляв УНІАН, раніше Байден сказав, що США продовжать захищати союзників, але військова сила буде "останнім засобом"

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Автор: Віталій Саєнко