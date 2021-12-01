Президент Білорусі заявив про тісну зв'язку з Російською Федерацією.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що, у разі прояву "агресії" з боку України щодо РФ, Мінськ займе сторону Кремля.

Про це Лукашенко повідомив в інтерв'ю РИА Новости.

Читайте такожЛукашенко у розмові з пропагандистом Кисельовим назвав Крим "російським" (відео)"Я буду робити все для того, щоб Україна стала нашою. Вона наша, Україна, там народ наш", - заявив Лукашенко, додавши, що такі його тверді переконання і це висловлювання не є проявом емоцій.

Також президент Білорусі заявив про підтримку РФ у разі "агресії" з боку України.

"Якщо Росія опиниться перед агресією з боку України, ми у найтіснішій зв'язці - юридично, економічно, політично - будемо з Росією", - підкреслив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що в інтерв'ю одіозному кремлівському пропагандистові Дмитру Кисельову Олександр Лукашенко назвав Крим "російським".

"Після референдуму де-юре Крим став російським. І моє відвідування Криму, на що маю повне право, під чиїм воно там протекторатом, керівництвом і чий би не був Крим... Це і Мій Крим", - заявив Лукашенко.

У МЗС України вже відреагували на слова президента Лукашенка. Зокрема, глава МЗС України Дмитро Кулеба відзначив, що відвідування Лукашенком Криму разом з президентом РФ Володимиром Путіним, завдасть непоправного удару по українсько-білоруським відносинам.

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Автор: Екатерина Малюга