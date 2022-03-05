Розпочата десята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що переконаний у перемозі України в протистоянні з Росією. За його словами, Путін, імовірно, не чекав такої "незвичайної стійкості" українців.

Про це він розповів в інтерв’ю BBC.

"Якщо Москва має намір якимось чином скинути уряд і встановити свій власний маріонетковий режим, 45 мільйонів українців так чи інакше це відкинуть", - сказав Блінкен.

Блінкен каже, що війна вже пішла не за планами Путіна. Потужний спротив українських військ не дає росіянам пересуватися вглиб країни вже дев’ять днів.

Держсекретар США підтвердив, що Сполучені Штати продовжуватимуть чинити тиск на Росію до повного припинення бойових дій.

На запитання, чи впевнений він, що Україна переможе, він сказав: "З часом, безумовно": "Я не можу сказати вам, як довго це триватиме. Я не можу сказати, скільки часу це займе. Це не означає, що Росія чинить тиск на Україну, це багато про що каже".

Розпочата десята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Частини та підрозділи загарбників деморалізовані, солдати та офіцери окупаційної армії продовжують здаватися у полон, втікають, залишаючи на Українській землі озброєння і техніку.

Активними бойовими діями завдають втрат противнику не тільки озброєні підрозділи українських захисників але й звичайні неозброєні люди, демонструючи окупанту свою громадянську позицію, завдаючи йому психологічної поразки.

Вас також можуть зацікавити новини: