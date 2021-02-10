Два роки тому кандидат у президенти Володимир Зеленський запускав флешмоб з розчищення вулиць від снігу.

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан потролив Володимира Зеленського через складну ситуацію з розчищенням українських міст від снігу.

На своїй сторінці в Facebook Богдан опублікував відео за січень 2019 року, коли на той момент майбутній кандидат у президенти Зеленський закликає українців самостійно чистити вулиці від снігу. На ролику Зеленський зі своєю командою з "95 кварталу" власноруч чистить сніг, називаючи це "лопата-челлендж".

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"Виходьте на вулиці, почистимо країну, хлопці", - сказав тоді Зеленський.

Сьогодні Богдан іронічно нагадав про тодішній Челлендж.

"Підказочка для політиків))) +5% рейтингу", - написав він над посиланням на відео.

Зеленський чистить сніг: відео за 2019 рік

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Автор: Юрій Годован