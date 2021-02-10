Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан потролив Володимира Зеленського через складну ситуацію з розчищенням українських міст від снігу.
На своїй сторінці в Facebook Богдан опублікував відео за січень 2019 року, коли на той момент майбутній кандидат у президенти Зеленський закликає українців самостійно чистити вулиці від снігу. На ролику Зеленський зі своєю командою з "95 кварталу" власноруч чистить сніг, називаючи це "лопата-челлендж".
Читайте також"Нам було не по дорозі": Богдан розповів про розбіжності з Зеленським та своє звільнення
"Виходьте на вулиці, почистимо країну, хлопці", - сказав тоді Зеленський.
Сьогодні Богдан іронічно нагадав про тодішній Челлендж.
"Підказочка для політиків))) +5% рейтингу", - написав він над посиланням на відео.
Зеленський чистить сніг: відео за 2019 рік
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram