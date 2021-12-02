У Держбюро завели справу на журналіста після публікації ним відео зі стріляниною з "гаубиці Д-20".

Головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов заявив, що має намір подати позов до суду проти Державного бюро розслідувань. Раніше в ДБР порушили справу після публікації Бутусовим ролика, на якому журналіст стріляє з гаубиці.

Справу в ДБР розслідують за статтею 437 Кримінального кодексу України. Про це сам Бутусов заявив в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24".

Читайте також"Це ненормально": Стефанчука обурило відео стрілянини Бутусова з гаубиці"Буду подавати позов проти Державного бюро розслідувань за незаконне порушення кримінальної справи проти мене за статтею 437 – розв'язання і ведення агресивної війни", – повідомив журналіст.

Бутусов зазначив, що використає "всі засоби захисту і всі майданчики".

"Це тяжка стаття, це нова стаття, вона застосовується з 2015 року тільки проти російських військових злочинців, проти терористів", - повідомив журналіст.

Він додав, що за цією статтею можуть видати санкцію суду на прослуховування і стеження.

Читайте такожВідео Бутусова з гаубицею: у ДБР пояснили розслідування справиНагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу і вивчає відео, оприлюднене головним редактором видання "Цензор.НЕТ" Юрієм Бутусовим, на якому він здійснює постріл з 152-мм гармати-гаубиці Д-20 нібито в бік окупованих Росією територій на Донбасі. Пост у Facebook на сторінці Бутусова з'явився напередодні.

Сам Бутусов вже заявив, що розцінює кримінальну справу як помсту від президента Зеленського за п'ятничну прес-конференцію, де між ними сталася словесна перепалка з образами.

Міністерство оборони в свою чергу також розкритикувало журналіста за публікацію цього відео.

Незабаром позаштатний радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що Бутусова можуть ліквідувати протягом найближчих кількох тижнів, а після використовувати його вбивство як сигнал до початку масових заворушень у країні. Сам Бутусов стверджує, що бачить загрозу від влади і має намір вимагати відкриття кримінальної справи. Він також хоче, щоб Арестовича допитали і з'ясували, звідки у нього інформація про можливу розправу з ним.

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Автор: Екатерина Малюга