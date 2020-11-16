На нараді з представниками уряду обговорили ситуацію, яка склалася через порушення карантину вихідного дня.

Мерів міст, представників Міністерства охорони здоров'я та епідеміологів зібрали на онлайн-нараду, ініційовану заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком.

Про це повідомляють "Українські новини".

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На нараді з представниками уряду обговорили ситуацію, яка склалася через порушення карантину вихідного дня, а також норми й правила продовження карантину.

Повідомляється, що на нараді був присутній також прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Посилаючись на учасників зустрічі, видання пише, що "сам факт організації такої розмови вони сприймають позитивно. До того уряд не вів діалогу з місцевою владою".

Нагадаємо, раніше ряд мерів відмовилися виконувати розпорядження Кабміну про введення карантину вихідного дня, аргументуючи своє рішення тим, що додаткові обмежувальні заходи негативно позначаться на економіці. Серед міст-порушників виявилися, зокрема, Львів, Одеса, Черкаси, Слов'янськ і Краматорськ. Деякі з мерів-порушників також були присутні на нараді.

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Автор: УНІАН