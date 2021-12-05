На сьогодні, за словами міністра, біля українського кордону 94 тисячі військових РФ.

Чисельність російських військових поблизу кордону України може зрости до 175 тисяч.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю естонському телебаченню, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, російські збройні сили продовжують збільшувати свою присутність на кордоні з Україною.

"Якщо ця тенденція збережеться, їх скоро буде 175 тисяч. Сьогодні ми оцінюємо чисельність цих сил на нашому кордоні в 94 тисячі людей", – сказав він.

Читайте також"Брат на брата іде": мер Полтави обурив українців проросійською заявою (відео)Резніков зазначив, що повідомив про це український парламент і дані розвідки Міністерства оборони збігаються з даними США.

"Звичайно, така концентрація сил противника на кордоні реальна. Ми це чудово розуміємо, ми спостерігаємо за ними, і тут для нас немає жодних сюрпризів. Ми готові", – запевнив міністр.

Ситуація на кордоні РФ і України

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.

Вторгнення Росії в Україну: що відомо

Як свідчать нові розвіддані США, Росія планує повномасштабний наступ з декількох фронтів на Україну вже у 2022 році за участю близько 175 тисяч військових і важкої техніки. Розширення військової сили відбулося на тлі озвучених Росією вимог щодо гарантій невступу України в НАТО.

Раніше видання BILD показало фази ймовірного повномасштабного вторгнення РФ в Україну, якими поділилися Західні розвідники.

The Washington Post, у свою чергу, опублікував карту можливого руху російської армії територією України.

Автор: Світлана Закелова