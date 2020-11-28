В Україні сьогодні вшановують пам’ять жертв голодоморів.

Президент України Володимир Зеленський закликав усіх українців запалити у вікнах свічки пам'яті о 16:00, щоб ушанувати безневинних жертв голодоморів.

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Про це він сказав у відеозверненні.

«Як можна прагнути знищити цілий народ? Чому й за що? Ми ніколи не зможемо цього зрозуміти. Ми ніколи не зможемо цього забути. Ми ніколи не зможемо цього пробачити», – наголосив глава держави.

Він нагадав, що щороку в останню суботу листопада у пам’ять та серце кожного українця «приходить страшний гість – це спогад про нелюдські злочини, які позбавили життя мільйони українців».

«У цей день душу нашої неньки України обпікає нестерпний біль, а на її очах тремтять сльози. Цей день – сьогодні. День пам’яті жертв голодоморів. Ми вшановуємо наших предків, згадуємо про чорні сторінки історії та роки, які понівечили шрамами серце нашого народу. 1921-й, 22-й та 23-й. 1946-й і 47-й. Та одні з найстрашніших – це 1932-й та 1933-й», - сказав президент.

За його словами, наслідком Голодомору, що визнаний геноцидом українського народу з боку тоталітарного сталінського режиму, стали мільйони жертв серед українців.

Це втрати, зіставні з тими, яких зазнала Україна у Другій світовій війні, додав Зеленський.

«Дорогі українці! Сьогодні всі ми о 16-й годині за київським часом приєднаємось до загальнонаціональної хвилини мовчання та запалимо у своїх вікнах свічку пам’яті. Нехай ці свічки зігріють своїм теплом душі загиблих. Душі безневинних жертв Голодомору. Жінок, чоловіків, дітей. Душі мільйонів українців», - сказав президент.

*** У ХХ столітті українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років.

Однак наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

Традицію ставити запалену свічку у вікнах своїх осель на знак вшанування виморених голодною смертю ініціював у 2003 році відомий історик, політолог, дослідник Голодомору 1932-1933 років Джеймс Мейс.

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Автор: Вікторія Токарєва