Візит Блінкена в Україну стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч Байдена і Зеленського.

Держсекретар США Ентоні Блінкен може приїхати в Україну вже в травні. У Києві він обговорить можливу зустріч президента США Джо Байдена і українського президента Володимира Зеленського.

Читайте такожУ Байдена розмірковують про надання Україні більше зброї через дії Росії-ЗМІПро це повідомляє CNN з посиланням на джерело в українському уряді.

Зокрема, зазначається, що Блінкен прибуде в Україну до зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна.

"Візит Блінкена в Україну може послабити занепокоєння європейської країни з приводу можливої зустрічі Байдена і Путіна цього літа", - йдеться в матеріалі.

Видання зазначає, що той факт, що адміністрація Байдена відправить в Україну свого найвисокопоставленішого дипломата дає чіткий сигнал про те, що Вашингтон підтримує цю країну і цінує її як союзника.

"Візит Блінкена в Україну стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч Байдена і Зеленського, поки президент США буде в Європі цього літа", - повідомило CNN джерело в уряді України.

Видання зазначає, що держсекретар вже кілька разів розмовляв зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, в тому числі на початку цього місяця на зустрічі в Брюсселі.

Дипломат Даніель Фрід, який працював послом США в Польщі з 1997 по 2000 рік, назвав потенційну поїздку в Блінкена в Україну "дуже хорошим кроком".

"Правильна українська стратегія вимагає двох частин", - сказав він. "Одна рука обняла їх за плече, щоб допомогти протистояти агресії Кремля, і ступаючи за спину, щоб змусити їх виправити ситуацію вдома, щоб Україна не була корумпованою державою, вразливою перед російською агресією", - сказав Фрід.

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Автор: Ірина Погоріла