Сполучені Штати не можуть дозволити собі удар по власній репутації, переконаний радник глави ОП.

Постачання військової допомоги Україні від США триватимуть, для цього відбуваються консультації на рівні урядових делегацій. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі каналу FreeДом.

"Треба розуміти, що поставки будуть, і президент України каже, що консультації на рівні урядових делегацій триватимуть. Американці мають унікальні види зброї, необхідні для протидії балістиці, і США це розуміють", - сказав він.

За словами Подоляка, спекулятивні розмови про призупинення або повне зупинення допомоги є відображенням внутрішньополітичної боротьби в самих США, і до цього потрібно ставитися спокійно, тим більше, що європейські партнери зацікавлені у продовженні постачання допомоги та одразу активно втручаються в ситуацію.

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Радник глави ОП розповів, що на складах США є велика кількість ракет і протиракет, крім того, триває виробництво в США, і це свідчить про те, що ніякого виснаження арсеналів у Штатах немає.

"Вони займаються плануванням, виходячи з тих військових кампаній, у яких вони присутні, із тих обсягів виробництва, які вони можуть донаростити чи скоротити. Я думаю, що їх планування на високому рівні, вони розуміють, яку кількість ракет і протиракет у яких конфліктах можна використати без загроз виснаження складів", - наголосив Подоляк.

Що стосується поставок Україні, Подоляк вважає, що це питання репутаційних цілей, які перед собою ставлять США.

"Тому що на фоні збільшення ударів по цивільному населенню – те, що робить сьогодні Росія, це можна охарактеризувати тільки як "геноцидні навмисні удари по цивільному населенню з метою масового вбивства людей". І на цьому фоні скорочувати поставки - це отримати найважчу історичну репутаційну катастрофу для себе", - сказав він.

Радник глави ОП переконаний, що США у принципі не можуть піти на таку тяжку репутаційну пляму історичного плану, адже будь-яке призупинення допомоги країні, яка веде оборону, вестиме тільки до збільшення кількості вбивств.

Зупинка допомоги від США

У ніч на 1 липня американські військові вантажні літаки, які перевозили перехоплювачі ППО та інші види озброєнь на європейські бази (звідки вони мали доставлятися в Україну суходолом), були відкликані назад.

Низка джерел повідомляє, що серед заморожених поставок були перехоплювачі системи Patriot. Мова може також йти про зенітні ракети Stinger, ракети повітря-повітря, ракети Hellfire класу повітря-земля, ракети класу "земля-земля" та артилерійські снаряди.

Одна зі спікерів Білого дому Анна Келлі підтвердила це, наголосивши, що "рішення прийнято, щоб поставити інтереси США на перше місце". Воно було прийнято після ревізії Пентагоном військової підтримки та допомоги, яку США надають іншим державам.

Аналіз, який провели високопоставлені військові офіцери США, показав, що пакет озброєння, який мав надійти до України, але був зупинений, не загрожував боєздатності Сполучених Штатів. Втім, незважаючи на ці висновки, міністр оборони США Піт Гегсет припинив постачання цієї партії.

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