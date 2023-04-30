У МЗС не виключають, що у війні проти Росії Україні допоможе той, хто обрав нейтральний статус.

Китай може надати Україні допомогу у боротьбі з російським агресором, однак при цьому він буде переслідувати виключно свої цілі.

Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник в інтерв'ю Morgenpost, зазначивши при цьому Китай має бути зацікавлений у якнайшвидшому закінченні війни в Україні.

"Це не є нереальним. Китайці, звичайно, переслідують свої інтереси. Але я вважаю, що справедливе, мирне рішення і припинення бойових дій більше в інтересах Пекіна, ніж цей масштабний "землетрус" для всього світового порядку", - сказав Мельник.

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При цьому він зазначив, що позиція Китаю потребує уточнення: "Погляд Китаю на це може відрізнятися від нашого. Для Києва обов'язковою умовою є виведення всіх російських військ з окупованих територій. "Диявол" криється в деталях, тому ми з нетерпінням чекаємо, що запропонує спеціальний представник Китаю Лі Хуей", - заявив заступник міністра.

Війна в Україні та позиція Китаю

Після початку вторгнення Росії в Україну Китай офіційно не підтримав жодну зі сторін. Пекін постійно підкреслює важливість переговорів і навіть представив свій "мирний план", який містить 12 пунктів. Чітких рекомендацій щодо припинення війни він не містить, а війну там називають "українською кризою".

26 квітня стало відомо, що Китай відправить в Україну посередника в переговорах з Росією. За даними ЗМІ, йшлося про колишнього після КНР в Росії – Лі Хуея.

26 квітня 2023 року президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпінем.

Зеленський після розмови з Сі Цзіньпінем заявив про неможливість миру за рахунок територіальних компромісів. Прес-секретар Зеленського назвав "точки перетину" українського і китайського мирних планів.

27 квітня в Washington Post вийшов матеріал про те, що Україна і Китай затіяли "геополітичну прогулянку по канату".

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