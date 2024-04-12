Зокрема польський міністр Радослав Сікорський закликав спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона ухвалити необхідне для України рішення.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський дорікнув Конгресу США за затримку голосування щодо законопроекту про допомогу Україні. За його словами, нашій державі вже не вистачає ракет до ППО, тому це ставить під загрозу гуманітарну ситуацію в країні. Про це він заявив в ефірі CNN в той день, коли Росія завдала масштабного удару, через який було повністю зруйновано Трипільську ТЕС, передає "Європейська правда".

Сікорський наголосив, що такі російські атаки по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином та зауважив, що Україна вже довгий час просить розблокувати допомогу від США.

"Зараз ми можемо бачити, до чого призводить її відсутність. Українські ТЕС руйнують одна за іншою. Скоро українські міста можуть лишитися без світла. І я очікую, що це може означати велику хвилю біженців", - підкреслив голова польського МЗС.

Також дипломат згадав, як президент США Джо Байден відвідав Київ перед першою річницею повномасштабного вторгнення та запевняв у підтримці. За словами Сікорського, проект про додаткову допомогу Україні чекає на рішення Конгресу фактично з серпня 2023 року.

"Закликаю знову спікера Джонсона: дайте демократії ухвалити рішення… Питання потрібно винести на голосування, щоби кошти і необхідна зброя могли постачатися Україні. Якщо цього не буде, Росія буде завдавати нових руйнувань, а довіра до США буде під питанням", - попередив польський міністр.

Сікорський зауважив, що Польща вже витрачає на оборону приблизно 4% ВВП. Таким чином він прокоментував дорікання колишнього президента США Дональда Трампа про те, що країни Європи роблять недостатньо для колективної безпеки НАТО та повністю розраховують на США.

"І треба сказати, що ЄС і країни-члени витратили вже вдвічі більше за витрати США на допомогу Україні. Часто у США, в тому числі у Конгресі, нас підозрюють у тому, що ми "халявники". Але цього разу ми зробили те, що правильно було зробити, і зараз потрібно, щоби США зробили те, що пообіцяв президент США", - додав дипломат.

Після цього Сікорський на своїй сторінці у соцмережі X опублікував новину про повне руйнування Трипільської ТЕС та написав: "Оце ваше місце в історії", позначивши Кремль та спікера Палати представників США Майка Джонсона.

Затримка допомоги від США для України: останні новини

Як писав УНІАН, після затримки допомоги від США спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон веде перемовини з Білим домом, аби нарешті протягнути допомогу Україні від США.

"Згоди досягнуто не було. Очевидно, що угода повинна бути досягнута не тільки з Білим домом, але і з нашими членами", - зауважив лідер республіканців у Палаті представників Стів Скаліз.

Водночас видання Bloomberg написало, що у США немає "плану Б" щодо надання допомоги Україні, за винятком військової допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів. Своєю чергою одне з джерел видання наголосило, що європейські лідери мають подолати затримки та використати прибуток від заблокованих суверенних російських активів, аби допомогти Україні.

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