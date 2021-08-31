За даними журналіста програми "Схеми", Лавренюк Наталія Миколаївна стала Жучковою Світланою Петрівною.

Цивільна дружина нардепа від "ОПЗЖ" Тараса Козака Наталія Лавренюк, яка має громадянство Росії, повністю змінила прізвище, ім`я та по-батькові.

Про це у Facebook повідомив журналіст програми "Схеми" Максим Савчук.

"Дивіться, який чудовий "антисанкційний хід" (я так собі це пояснюю). Лавренюк Наталія Миколаївна стала Жучковою Світланою Петрівною. Цивільній дружині Тараса Козака, яка потрапила під українські санкції, російська податкова повністю змінила прізвище, ім`я та по батькові", - зазначив він.

При цьому інші данні у Лавренюк не змінилися.

"Дата і місце нарождення - ті ж. Серія і номер паспорта - ті ж. Дата отримання паспорта - та ж. ІНН - той же. Нерухомість у власності - та ж. Але тепер - Світлана Петрівна", - написав журналіст.

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Автор: Денис Прядко