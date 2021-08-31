Цивільна дружина нардепа від "ОПЗЖ" Тараса Козака Наталія Лавренюк, яка має громадянство Росії, повністю змінила прізвище, ім`я та по-батькові.
Про це у Facebook повідомив журналіст програми "Схеми" Максим Савчук.
"Дивіться, який чудовий "антисанкційний хід" (я так собі це пояснюю). Лавренюк Наталія Миколаївна стала Жучковою Світланою Петрівною. Цивільній дружині Тараса Козака, яка потрапила під українські санкції, російська податкова повністю змінила прізвище, ім`я та по батькові", - зазначив він.
При цьому інші данні у Лавренюк не змінилися.
"Дата і місце нарождення - ті ж. Серія і номер паспорта - ті ж. Дата отримання паспорта - та ж. ІНН - той же. Нерухомість у власності - та ж. Але тепер - Світлана Петрівна", - написав журналіст.
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Санкції проти Медведчука, Козака та їхніх дружин: що відомо
- 2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій щодо народного депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Тараса Козака та восьми компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".
- Мовлення цих телеканалів було припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч проти 3 лютого. Однак попри заборону, ефіри продовжувалися на YouTube.
- Після запровадження санкцій цивільна дружина Козака – Наталія Лавренюк, а згодом і дружина Віктора Медведчука – телеведуча Оксана Марченко потрапили до бази "Миротворця".
19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Серед них Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко, а також цивільна дружина козака Наталія Лавренюк.
Марченко після введення санкцій заявила, що вступає в партію "Опозиційна платформа – За життя".
16 березня Віктор Медведчук подав позов про оскарження санкцій проти себе.