Нардепи коментувати розслідування журналістів відмовилися.

Родини двох представників проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука й Тараса Козака в дні окупації Криму Росією в лютому 2014 року отримали за безцінь нафтопереробний бізнес в РФ.

Про це йдеться в розслідування програми "Схеми".

Зокрема, журналісти встановили, що 27 лютого 2014-го (цього дня в Сімферополі було захоплено будівлю парламенту АРК) родини нинішніх нардепів стали співвласниками "Новошахтинського заводу нафтопродуктів" у Ростовській області, отримавши 42% підприємства за $40 тисяч. За даними РНБО, пальним із заводу Медведчука-Марченко заправляються російські танки на окупованому Донбасі.

Під контроль родин політиків також перейшли 60% фірми "НЗНП Трейд". На той момент вона вже мала ліцензію на розробку Гавриківського нафтового родовища у Росії за $1 тисячу. Запаси цього великого родовища оцінюються у майже 137 мільйонів тонн нафти.

Читайте такожНа дачі Медведчука на Закарпатті провели обшуки: журналісти показали фото розкішного маєтку

"Вже на п’ятий день після завершення Революції гідності Віктор Медведчук отримав потужне джерело фінансування своєї політичної діяльності, таку собі "російську годівницю", яка щороку забезпечувала його мільйонами доларів. Причому, обійшлася вона Медведчуку і його соратникам у символічну суму. Навіть дешевше, ніж задекларований сервіз Faberge його дружини", – йдеться в розслідуванні.

Обидва підприємства до переходу під контроль Медведчука-Козака належали російському мільярдерові Сергію Кислову.

"Завод, який дає мільйонні дивіденди, в який Кислов інвестував мільйони доларів, було продано компаніям Лавренюк та Марченко (дружини Козака та Медведчука, - УНІАН) за суму близько $40 тисяч, це майже задарма", – зазначила в коментарі журналістам аналіт ГО "Центр протидії корупції" Антоніна Волкотруб, проаналізувавши документи.

Медведчук і Козак на запитання журналістів з цього приводу відповідати не стали.

Детальніше дивіться у розслідуванні "Схем".

Санкції проти Медведчука, Козака та їхніх дружин: що відомо

2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій щодо Тараса Козака та восьми компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів було припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч проти 3 лютого. Однак попри заборону, ефіри продовжувалися на YouTube.

Після запровадження санкцій цивільна дружина Козака – Наталія Лавренюк, а згодом і дружина Віктора Медведчука – телеведуча Оксана Марченко потрапили до бази "Миротворця".

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Серед них Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко, а також цивільна дружина козака Наталія Лавренюк.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован