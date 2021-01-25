Народний депутат Олександр Дубінський («Слуга народу») опублікував на своїй фейсбук-сторінці документи, які повністю спростовують твердження про те, що він втручався у вибори в США.

"Якщо ви подивитеся на хронологію, то зрозумієте, що стало першопричиною введення проти мене персональних санкцій, заснованих на брехливому доносі шабунінського ЦПК.

Ось оригінал і переклад доносу ЦПК від 5 жовтня 2020, на підставі якого і введені санкції 11 січня цього року.

На прес-конференції з Деркачем 20 листопада 2019 року (до речі, єдиною спільною), про яку шабунята пишуть в брехливому доносі, я чітко говорив про те, навіщо я в ній беру участь (для створення ТСК в Раді)», – пояснив нардеп.

Він додав, що у відповідях на запитання журналістів чітко заявив про свою принципову позицію – невтручання в американські вибори й навів відповідний фрагмент.

«А тепер послідовно - про те, чим я займався з перших днів приходу в парламент. Одразу після складанням депутатської присяги й отримання повноважень, я зареєстрував у Раді постанову, яка була схвалена рішенням комітету, щодо створення Тимчасової слідчої комісії. Ця комісія повинна була розслідувати фінансові махінації Гонтаревої в НБУ і подільника Порошенка у Фонді гарантування – Ворушиліна». Читайте такожУкраїнські аферисти з "ЦПК" підставили американських посадовців - нардеп

Дубінський додав список депутатів зі «Слуги народу», які підписали свою згоду на участь у цій ТСК: Скороход, Горобець, Дунда, Куницький, Бужанський, Галушко, Фриз, і Корнієнко.

«Цей законопроект на порядку денному сесії за 2 місяці так і не з'явився. Через місяць депутат Деркач запропонував мені створити спільну слідчу комісію з ширшим спектром питань. Це комісія, яка б розслідувала ще й розкрадання державних коштів через так звані облігації Януковича, варранти Яресько, а також $5.3 млрд міжнародної фінансової допомоги через так званих грантоїдів.

До цієї комісії мали увійти депутати від Партії "Слуга народу" Струневич, Дубнов, Клочко, Марусяк, Поляков, Третьякова, Лерос, Забуранна. Склад комісії затверджувався листом голови фракції - Арахамією.

Питання про створення цієї ТСК до порядку денного Ради теж не потрапило", - описав ситуацію політик.

"Після чого я і пішов на спільну прес-конференцію з Деркачем, метою якої, з мого боку, було виключно домогтися створення цієї ТСК.

Рівно через півроку після цієї прес-конференції (19 травня 2020 року!), Деркач за власною ініціативою, самостійно опублікував плівки Байдена-Порошенка, а у ВРУ було ініційовано створення слідчої комісії саме з розслідування фактів, озвучених Деркачем.

Ще раз повторюю, 19 травня 2020 року!

Про моє ставлення до демонстрованих на цих прес-конференціях таблицях, я багаторазово публічно заявляв.

У списках членів комісії, яка повинна була займатися розслідуванням плівок Байдена-Порошенка, мене немає і не могло бути.

Переконайтеся в цьому самі:

Ініціатор створення цієї комісії Сергій Демченко, інші учасники від партії "Слуга народу", яких особисто делегував голова фракції Арахамія – депутати Фріз, Мовчан, Дирдін, Зуєв, Кінзбурська, Богданець, Яременко, Чорний.

Так в чому ж причина доносу шабунінського ЦПК, який обдурив чиновників США?

У вимозі створити ТСК з розкрадання $5.3 млрд міжнародної фінансової допомоги, частина якої була «освоєна» ЦПК.

Саме про це і про те, як "освоювалися" ці кошти, і були листи в Сенат США, про які смердять соросята-пінчучата», – наголошує Дубінський.

Він також звертає увагу, що в цих листах запитував про те, куди й на що були витрачені $4,4 млн, виділені на реформу прокуратури.

"Одержувачем цих грошей, в тому числі, були й аферисти з ЦПК», - заявив нардеп.

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Автор: УНІАН