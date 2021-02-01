Нардеп каже, що від нього "тишком-нишком" намагаються позбутися.

Народний депутат України Олександр Дубінський відповів у відео на обвинувачення, через які його можуть виключити зі складу провладної фракції "Слуга народу".

Політик заявив, що він не впливав на американські вибори, і наголосив на тому, що його цікавить розслідування фактів корупції в Україні. Дубінський також зазначив, що проти нього ведеться інформаційна кампанія з метою дискредитації.

"Що ж я можу вам сказати, так звані "друзі", які захопили керівництво фракції "Слуга народу", перетворили її на фракцію "Слуга неукраїнського народу". Ніяких таємних голосувань, ніяких намагань тишком-нишком позбутися мене з фракції "Слуга народу", щоб надалі використовувати рейтинг президента і монобільшість для набивання власних кишень. Тільки очі в очі, тільки відверта розмова і аргументи доведуть всім, що правда на моєму боці", - наголосив Дубінський.

"Мій адвокат Тетяна Костіна на екстренній прес-конференції навела повну правову кваліфікацію всіх незаконних дій Центру протидії корупції та причетних до нього "соросят" та "пінчучат", - підсумував він.

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Автор: УНІАН