Колишній президент Німеччини Йоахім Гаук зазначив, що становлення Володимира Путіна, як російського диктатора, відбувалося в "повній психів марксистсько-ленінській системі". Він зазначив, що разом з неоімперськими замашками президента Російської Федерації це "дає небезпечну суміш".
Про це повідомляє Badische Zeitung.
За його словами, не можна забувати, наскільки глибоко люди, на кшталт Путіна, натхненні леніністським мисленням.
"Якщо у вас є влада, ніколи не віддавайте її". Зараз ми бачимо це вже без комунізму – в його націоналістичних імперських жестах. Друге - "Хто сильніший, той і правий". Комуністичний принцип, який спостерігаємо і сьогодні. Третє-безпорадність суспільства: "Не дозволяй свободи думок". Це все народжено в комунізмі, а зараз воскресло. Немає свободи думок, немає суспільства, немає вільних ЗМІ. Четверте – "Використовуй репресивний апарат", - зазначив Гаук.
Він зазначив, що "так їх навчали в КДБ, і тепер це радянське змішалося з неоімперською ідеологією Росії", що є"дуже небезпечною сумішшю". При цьому політик нагадав, що Путін – "старий кагебіст, який був соціалізований в марксистсько-ленінській системі, повній психів", що лягло в основу його ставлення до України і ведення війни.
Війна проти України - геноцид українського народу
24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Росіяни зрають в обличчя землі житлові будинки і цивільну інфраструктуру, в результаті гинуть тисячі українців, в тому числі діти.
Крім того, на територіях, які тимчасово окупувала РФ, загарбники проводять фільтрації, катують і вбивають людей. Після звільнення населених пунктів ЗСУ знаходять масові поховання та братські могили. Крім цього, тисячі людей, в тому числі дітей, насильно депортують на територію Росії.
14 квітня в Україні визнали війну Росії геноцидом українського народу.
Аналітики Інституту вивчення війни відзначили, що заяви президента Росії Володимира Путіна про Україну повинні підштовхнути інших до роздумів, чи не є війна актом геноциду. Так, 27 жовтня він заявив, що "єдиною реальною гарантією українського суверенітету" може бути тільки Росія, яка "створила" Україну.