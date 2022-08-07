Під час чотирьохгодинних переговорів турецький лідер обмежився кавою та чаєм.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган скасував заплановану прес-конференцію з російським диктатором Володимиром Путіним за підсумками переговорів у Сочі. Крім того, він відмовився від вечері.

Про це пише російська газета "Коммерсантъ".

За даними видання, Ердоган скоротив фотосесію з Путіним до мінімуму. Кілька спільних світлин зробив лише один фотограф. Турецький лідер майже відраху після чотирьохгодинних переговорів полетів додому, відмовившись від спільної вечері.

"Турецький президент не залишився навіть на приготовану вечерю, а під час чотиригодинних переговорів обходився чаєм і кавою", – пише видання.

Зустріч Ердогана з Путіним:

Президенти Туреччини та Росії зустрілися в Сочі 5 серпня. За повідомленням росіян, президент Туреччини погодитися частково платити за російський газ в рублях.

6 серпня Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що Туреччина частково буде платити за російський газ в рублях.

Згодом Ердоган заявив, що знову запропонував Путіну зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, зараз важлива ефективна реалізація плану і перетворення позитивної атмосфери в конкретні кроки до повернення до переговорів у Стамбулі.

Після переговорів перший помічник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Фахреттін Алтун заявив, що світ "не може покласти край війні в Україні, ігноруючи Росію".

Вас також можуть зацікавити новини: