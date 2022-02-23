Міністр також прокоментував інформацію щодо так званих "розстрільних списків".

Наразі уряд не планує евакуацію мешканців Маріуполя та Харкова.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання журналістів під час спільної прес-конференції з главою Госдепу Ентоні Блінкеном.

Так, на запитання щодо евакуації Харкова і Маріуполя, він заперечив, що така евакуація готується.

Також він прокоментував інформацію щодо так званих "розстрільних списків".

Міністр зазначив, що особисто таких "документів" не бачив, але не виключає, що вони існують.

"До нас ніхто офіційно їх не доносив, але я не виключаю, що вони існують", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, Україна розслідує вивезення жителів Сходу до Росії. Так, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами примусового призову до лав терористичних організацій жителів окупованих територій та примусового вивезення цивільних до Росії.

18 лютого ватажки "ЛДНР" під приводом нібито загострення безпекової ситуації з боку Збройних сил України оголосили про евакуацію місцевого населення, в першу чергу жінок і дітей, до Росії. Для цього організували їхнє вивезення автобусами.

20 лютого міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що евакуйовані до РФ жителі ОРДЛО повертаються додому.

Вас також можуть зацікавити новини: