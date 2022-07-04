За словами радника голови ОП, багато європейських лідерів уже це зрозуміли, а іншим варто швидше прощатися з небезпечними ілюзіями.

Президент РФ Володимир Путін уже веде війну з Європою шляхом газового шантажу, штучної міграційної кризи та за допомогою пропаганди.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Газовий шантаж, зростання цін, штучна міграційна криза, кібератаки, пропаганда… Кожен із цих елементів є частиною великої картини: з точки зору Путіна, він уже веде війну з Європою", - наголосив він.

За словами Подоляка, багато європейських лідерів уже це зрозуміли.

"Іншим варто швидше прощатися з небезпечними ілюзіями", - підкреслив радник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк перерахував умови для переговорів з Росією і наголосив, що Кремль їх чудово знає.

Це стало відповіддю на заяву прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова про те, що коли справа дійде до переговорів між Україною і РФ, Києву доведеться "погодитися на умови Москви".

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