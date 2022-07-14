Країни, що підписали заяву, підтверджують підтримку порушення Україною в Міжнародному суді провадження проти Росії.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну понад 40 країн підтримали порушення кримінального провадження проти Російської Федерації в Міжнародному Суді ООН в Гаазі.

Про це йдеться у спільній заяві країн.

Країни, що підписали заяву, підтверджують підтримку порушення Україною в Міжнародному суді провадження проти Росії відповідно до Конвенції 1948 року про запобігання геноциду і покарання за нього.

Метою позову є доказ того, що у Росії не було жодних законних підстав для військових дій в Україні. Також у РФ немає і не було ніяких виправдань застосування геноциду щодо українців.

Країни, що підписали заяву, підкреслюють важливість такого судового розгляду і знову закликають Росію "негайно призупинити військові операції в Україні, як це наказано Судом в його постанові про тимчасові заходи від 16 березня 2022 року".

Заяву підписали Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Маршаллові Острови, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Палау, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Великобританія, США і Європейський Союз.

Постанови Міжнародного суду про тимчасові заходи мають обов'язкову юридичну силу для сторін. Невиконання постанови суду від 16 березня 2022 року являє собою подальше порушення Росією своїх міжнародних зобов'язань.

Війна в Україні та ООН:

Офіс Генпрокурора у співпраці з командою Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства розробляє стратегію щодо всебічного захисту жертв сексуального насильства в контексті збройного конфлікту.

Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA) виділило $12,4 на допомогу жінкам і дівчатам в Україні, які постраждали від насильства.

31 березня віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що на територіях, які перебувають в окупації російськими військами скоюється найбільше злочинів. За її словами, такі злочини не мають терміну давності, тому всі обов'язково будуть притягнуті до відповідальності.

13 липня 2022 року прес-служба офісу генерального прокурора України повідомила про те, що ООН відправить в Україну експертів для розслідування сексуального насильства окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: