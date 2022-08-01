Метою є перевірка щодо колабораційної діяльності та заходів щодо захисту приміщень прокуратур під час окупації.

Новий генеральний прокурор України Андрій Костін розпочав велике внутрішнє службове розслідування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ефірі телемарафону.

"Сьогодні я підписав наказ про проведення службового розслідування щодо співробітників прокуратури прифронтових регіонів, у тому числі тих, які перебувають під тимчасовою окупацією", - повідомив він.

За його словами, метою розслідування є перевірити, хто де знаходився на початок війни, які були вжиті заходи для захисту приміщень прокуратур, матеріалів справ, майна, а також чи є інформація щодо причетності співробітників до колабораційної діяльності.

Також Костін зазначив, що наразі вже повідомлено про підозру у колабораційній діяльності 5 прокурорам та 3 держслужбовцям. Одну справу скеровано до суду. Триває робота щодо понад 600 співробітників прокуратури, які перетинали кордон під час військового стану.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня Верховна Рада звільнила з посади генпрокурора Ірину Венедіктову.

Того ж дня парламентською більшістю було звільнено Івана Баканова з посади голови Служби безпеки.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що питання до голови СБУ та генпрокурора виникли через велику кількість зрадників серед працівників органів прокуратури та СБУ, які залишилися на окупованій території та працюють на РФ.

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