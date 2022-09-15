Вона зазначила, що західні партнери допомагатимуть Україні стільки, скільки буде потрібно.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн під час візиту до Києва запевнила президента Володимира Зеленського та всіх українців, що ЄС підтримуватиме Україну в протистоянні російській агресії стільки, скільки знадобиться.

На спільному брифінгу Фон дер Ляйен і Зеленський розповіли, що обговорили, зокрема, фінансову та іншу допомогу Євросоюзу Україні, повідомляє Офіс президента.

"Нам ніколи не відшкодувати ті жертви, які приносять українці, коли втрачають свій будинок або плачуть за загиблими близькими, ми ніколи не зможемо розплатитися за те, що ви робите, захищаючи демократію і верховенство права в світі. Але ми можемо сказати, що ваші європейські друзі будуть з вами стільки, скільки знадобиться, і що ми - друзі назавжди", - сказала глава Єврокомісії. Відео дня

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляйєн розповіли, що обговорили також і сподівання України на те, щоб приєднатися до єдиного ринку ЄС до формального вступу. Глава Єврокомісії сказала, що для початку експерти з обох сторін працюють над тим, щоб скасувати нетарифні обмеження в торгівлі.

Зеленський розповів, що вони з Фон дер Ляйєн обговорили, як Україна, користуючись тим, що вона в терміновому порядку приєдналася до єдиної мережі Євросоюзу, може збільшити поставки електроенергії в європейські країни.

"Європа може отримати від України дешеву електроенергію..., а Україна - отримати гроші", - сказав Зеленський про можливості взаємодопомоги в боротьбі з енергетичною кризою.

Крім цього, Урсула фон дер Ляйєн похвалила українців за швидкість, з якою вони готують країну і законодавство до вступу в ЄС. При цьому вона нагадала, що 25 жовтня в Берліні пройде конференція, на якій друзі України обговорять деталі плану з відновлення країни після війни.

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський пригостив главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн херсонськими кавунами і динями.

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