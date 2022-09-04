Співрозмовники також розглянули можливості здійснення Єврокомісією швидкої оцінки, як тільки Україна виконає сім її рекомендацій.

Президент України Володимир Зеленський і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен скоординували кроки щодо обмеження отримання Росією надприбутків від продажу нафти та газу.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Обговорили якнайшвидше виділення наступного траншу макрофіну ЄС. Наголосив на необхідності підготовки 8-го пакета санкцій, який має містити також заборону на видачу віз громадянам РФ", - зазначив він.

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За словами глави держави, вони з президентом Єврокомісії скоординували кроки щодо обмеження отримання Росією надприбутків від продажу нафти та газу.

"Розглянули можливості здійснення Єврокомісією швидкої оцінки, як тільки Україна виконає сім її рекомендацій", - додав Зеленський.

Кандидатство в ЄС:

23 червня 2022 року Європейська Рада надала Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі.

Водночас Україна має втілити низку важливих реформ. Єврокомісія представила сім рекомендацій щодо впровадження необхідних реформ. Зокрема, серед цих рекомендацій - прискорення добору суддів Конституційного Суду, продовження втілення реформи системи правосуддя, боротьба з корупцією та відмиванням коштів, демонстрація відчутних результатів втілення закону про деолігархізацію, узгодження аудіовізуального законодавства з Європейським, прийняття та реалізація закону про національні меншини.

На цей час Україна виконала рекомендацію про призначення нового голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але ще треба провести конкурс і призначити нового директора Національного антикорупційного бюро.

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