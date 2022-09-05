Урсула Фон дер Ляйєн підкреслила, що президент РФ Володимир Путін намагається використовувати енергію як зброю

Європейська комісія підготувала ініціативи для боротьби з енергетичною кризою, створеним Російською Федерацією. В ЄС заявили, що президент РФ Володимир Путін використовує енергію як зброю.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у Twitter.

Вона вказала, що Путін намагається використовувати енергію як зброю, скорочуючи поставки і маніпулюючи європейськими ринками. За її словами, у російського президента нічого не вийде, тому що ЄС буде чинити опір.

Відео дня

Фон дер Ляйєн розповіла, які пропозиції розробила Єврокомісія:

зниження попиту на електроенергію;

ліміт цін на російський трубопровідний газ;

допомога вразливим споживачам та підприємствам за рахунок енергетичного сектору;

підтримка виробників електроенергії, які зіткнутися з проблемами ліквідності через зміни цін.

Зупинка "Північного потоку" - що відомо

31 Серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку". У компанії заявив, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки масла, і що обладнання довелося відключити до усунення витоку.

У свою чергу Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік нафти не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік" на невизначений термін. 3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

На тлі триваючої зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30%, майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

Вас також можуть зацікавити новини: