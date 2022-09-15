Вони доставлені з нещодавно звільнених населених пунктів.

Президент Володимир Зеленський пригостив главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн херсонськими кавунами і динями.

Відповідну фотографію опублікував посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас у мікроблозі Twitter.

"І слинка тече, і очі сльозяться. Зеленський на обіді з Урсулою фон дер Ляєн пригощав динями і кавунами з деокупованих територій Херсонської області", - написав він.

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Біля тарілки знаходиться картка, на якій зазначено, що Херсонщина є одним з лідерів з вирощування кавунових та баштанних культур.

"Сьогодні ми хочемо пригостити вас кавунами і динями, вирощеними в недавно звільнених селах", - йдеться в ній.

Зазначається, що завдяки мужності українських воїнів та ретельно спланованим контрнаступальним діям Україні вдалося звільнити п'ять населених пунктів - Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Миролюбівку та Сухий Ставок.

За словами начальниці об'єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня, ЗСУ взяли під вогневий контроль майже всю Херсонську область.

Раніше повідомлялося, що житель Херсонської області привіз в Одеську область херсонський кавун. Дорога зайняла вісім днів, йому довелося подолати 900 кілометрів. Кавун виставили на аукціон.

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