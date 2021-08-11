Керівницю області звинуватили у продажу її готелю "Асторія" в Криму через свого чоловіка.

Кабінет міністрів України погодив звільнення Айни Тимчук з посади голови Харківської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

"Кабмін погодив звільнення Тимчук Айни Леонідівни з посади голови Харківської ОДА", - написав депутат.

Читайте такожГолову Харківської облради запідозрили в отриманні мільйонного хабараНапередодні харківські журналісти опублікували результати розслідування, в якому йдеться, що у 2015 році Тимчук оформила довіреність на свого вже колишнього чоловіка Андрія Тимчука (нинішнього голову регіонального управління Укртрансбезпеки) задля продажу свого готелю "Асторія" в Криму.

Сам же Тимчук в розмові з потенційним покупцем готелю заявив, що давав хабарі українським силовикам за закриття справи про фінансування тероризму через ведення бізнесу в Криму.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський призначив Тимчук на посаду голови Харківської ОДА 27 листопада 2020 року.

Автори: Леся Лещенко, Станислав Кожемякин