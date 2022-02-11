Глава МЗС наголосив, що на переговорах політичних радників "нормандської четвірки" делегація України втримала свої позиції і не перетнула жодних червоних ліній.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав ключову вимогу, яку делегація РФ висувала у Берліні, і яку Україна відкинула.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба повідомив під час онлайн-брифінгу з Харкова, який транслювався у Facebook.

Глава МЗС зазначив, що українська делегація у Берліні провела виснажливий день на переговорах радників лідерів "нормандського формату".

"Непроста, м'яко кажучи, була розмова, але Андрій Єрмак як глава цієї делегації і колеги, які були у складі цієї делегації, вони абсолютно втримали усі наші позиції. Не поступилися жодними моментами, важливими для України, і не перетнули жодних червоних ліній. Цей діалог надзвичайно складний, але він має продовжитися, тому що немає іншого шляху, окрім як дипломатичне урегулювання конфлікту", - сказав Кулеба.

За його словами, на вчорашніх переговорах у Берліні головне питання стосувалося вимоги Росії, аби Україна вела прямі переговори з контрольованими Росією бойовиками на Донбасі.

"Ключове питання вчора - прямий діалог між Україною та окремими районами Донецької та Луганської областей. Це питання добре усім відоме. Росія наполягає, щоб Україна вела прямий діалог з так званими "ДНР/ЛНР". Якщо Україна на це піде, тоді статус Росії зі сторони конфлікту зміниться на статус посередника в конфлікті. Саме тому ми на це не йдемо", - заявив Кулеба.

Він додав, що Україна готова до продовження переговорів у "нормандському форматі".

"І наше єдине прагнення сьогодні - це дійсно розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи для того, щоб можна було рухатися вперед у питанні врегулювання цього конфлікту і припинення війни в Україні", - сказав глава МЗС.

Він нагадав, що Росія "розпочала чергову хвилю звинувачень на адресу України з приводу того, що ми начебто готуємо наступ, ми готуємо провокації".

"Хочу абсолютно офіційно заявити, що жодних наступальних дій Україна не планує, жодні провокації нам не потрібні, і всі ці повідомлення з російського боку спрямовані на нагнітання емоційного стану і спроби перекладання відповідальності на Україну", - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що зараз завдяки роботі дипломатів є чітке розуміння в усіх міжнародних партнерів з Європи і Північної Америки про те, що відповідальність за ескалацію, яка відбувається, несе РФ.

"Україна не прагне ескалації, а перебуває у захисній позиції і не планує жодних наступальних дій", - резюмував Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, за результатами зустрічі політичних радників лідерів "нормандського формату", що відбулася 10 лютого у Берліні, керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що радники не змогли "дійти до спільного документу".

Водночас, за його словами, всі сторони зустрічі підтвердили налаштованість продовжувати ці перемовини і зацікавленість у тому, щоб вони відбувалися.

Також вони висловились за режим припинення вогню на Донбасі.

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