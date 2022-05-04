Шкарлет є підполковником запасу.

Міністр освіти й науки України Сергій Шкарлет прокоментував своє "бойове" фото у воєнній формі.

На запитання журналістів щодо світлини міністра у формі, яка наробила багато галасу у мережі, він зазначив, що не виставляв цю фотографію.

"Узагалі не маю звички виставляти свої фото. У перший же день війни я хотів записатись до тероборони, але отримав інший наказ щодо певного протоколу під час воєнних дій", - зазначив Шкарлет.

"І як тільки в мене з'явилася можливість повернутися до життя, в якому я можу брати участь у певних заходах охорони своєї держави, я записався в це добровольче формування. Тому якщо тролите мене стосовно того, що я виявив бажання брати участь у захисті держави і що я записався до лав добровільного формування територіальної оборони, то кажу ж, "диванні війська" втрат не зазнали", - зазначив міністр.

Нагадаємо, у Міносвіти розповіли, коли школярам повернуть кошти за скасоване пробне ЗНО.

Вас також можуть зацікавити новини: