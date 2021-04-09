Заступник глави Офісу президента Ігор Жовква стверджує, що про суть переговорів «нормандських» лідерів без участі президента України Володимира Зеленського Банкова знала.
Про це він заявив в інтерв’ю виданню Лівий берег.
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Наразі Офіс президента планує так само тристоронню розмову з главами Франції та Німеччини. Питання лише в узгодженні графіків, стверджує заступник Єрмака.
«Тільки-но відбулося загострення на фронті, ми відразу попросили переговори з усіма трьома представниками «нормандської четвірки». Кремль відмовився. Зараз, повторюся, планується розмова з лідерами Німеччини та Франції», – уточнив Жовква.
Він додав, що конкретно Кремль не хоче проведення «нормандського» саміту.
«Це – Росія. Бо коли сидять лідери вчотирьох, то всі чують позицію одне одного. На таких самітах нас відкрито підтримують лідери Німеччини та Франції. Президенту РФ це не дуже приємно слухати», – пояснив Жовква, додавши, що Москві нічого сказати.
«Росія не виконала жодної з домовленостей Паризького саміту, окрім організації режиму припинення вогню. Та й тут ми бачимо, що він постійно порушується. Не можна сказати, що мінський і нормандський формати заблоковані: відбуваються зустрічі на рівні ТКГ, радників лідерів «четвірки». Однак складається враження, що РФ навмисно переводить ці перемовини в неконструктивне русло. Певно, вони їй не потрібні», – переконаний заступник глави ОП.
Ангела Меркель, Емманюель Макрон та Володимир Путін обговорили ситуацію на Донбасі без участі Зеленського наприкінці березня – на тлі ескалації на фронті. При цьому глава Кремля фактично в одноосібному порядку звинуватив Україну у провокаціях. Москва назвала цю онлайн-зустріч заходом «нормандської четвірки».
На Банковій переговори Путіна з Меркель і Макроном зовні сприйняли спокійно. Речниця українського глави Юлія Мендель зауважила, що «лідери інших країн можуть згадувати й висловлювати позицію щодо ситуації в тому чи іншому регіоні чи в тій чи іншій країні».
За цим слідувала, 1 квітня, відмова Росії дотримуватися режиму «тиші» на Донбасі під час засідання Тристоронньої контактної групи. А голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук попередив, що РФ «не бачить іншого шляху розв'язання питань, окрім силового».
Загострення на Донбасі:
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.
- У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.
- 1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.
- За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.
- З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні й провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.
- Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".
- Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 2 квітня провели пряму телефонну розмову - вперше після перемоги першого з них на виборах. Байден, зокрема, запевнив Зеленського, що Україна не залишиться наодинці з агресією Росії.
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