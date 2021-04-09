Конкретно Кремль не хоче проведення "нормандського" саміту, уточнили на Банковій.

Заступник глави Офісу президента Ігор Жовква стверджує, що про суть переговорів «нормандських» лідерів без участі президента України Володимира Зеленського Банкова знала.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню Лівий берег.

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Наразі Офіс президента планує так само тристоронню розмову з главами Франції та Німеччини. Питання лише в узгодженні графіків, стверджує заступник Єрмака.

«Тільки-но відбулося загострення на фронті, ми відразу попросили переговори з усіма трьома представниками «нормандської четвірки». Кремль відмовився. Зараз, повторюся, планується розмова з лідерами Німеччини та Франції», – уточнив Жовква.

Він додав, що конкретно Кремль не хоче проведення «нормандського» саміту.

«Це – Росія. Бо коли сидять лідери вчотирьох, то всі чують позицію одне одного. На таких самітах нас відкрито підтримують лідери Німеччини та Франції. Президенту РФ це не дуже приємно слухати», – пояснив Жовква, додавши, що Москві нічого сказати.

«Росія не виконала жодної з домовленостей Паризького саміту, окрім організації режиму припинення вогню. Та й тут ми бачимо, що він постійно порушується. Не можна сказати, що мінський і нормандський формати заблоковані: відбуваються зустрічі на рівні ТКГ, радників лідерів «четвірки». Однак складається враження, що РФ навмисно переводить ці перемовини в неконструктивне русло. Певно, вони їй не потрібні», – переконаний заступник глави ОП.

Ангела Меркель, Емманюель Макрон та Володимир Путін обговорили ситуацію на Донбасі без участі Зеленського наприкінці березня – на тлі ескалації на фронті. При цьому глава Кремля фактично в одноосібному порядку звинуватив Україну у провокаціях. Москва назвала цю онлайн-зустріч заходом «нормандської четвірки».

На Банковій переговори Путіна з Меркель і Макроном зовні сприйняли спокійно. Речниця українського глави Юлія Мендель зауважила, що «лідери інших країн можуть згадувати й висловлювати позицію щодо ситуації в тому чи іншому регіоні чи в тій чи іншій країні».

За цим слідувала, 1 квітня, відмова Росії дотримуватися режиму «тиші» на Донбасі під час засідання Тристоронньої контактної групи. А голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук попередив, що РФ «не бачить іншого шляху розв'язання питань, окрім силового».

Загострення на Донбасі:

30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.

У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.

1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.

З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні й провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.

Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 2 квітня провели пряму телефонну розмову - вперше після перемоги першого з них на виборах. Байден, зокрема, запевнив Зеленського, що Україна не залишиться наодинці з агресією Росії.

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Автор: Яна Ставська