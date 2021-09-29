Соколюк обіймав посаду голови ДМС з грудня 2015 року.

Кабінет міністрів звільнив Максима Соколюка з посади голови Державної міграційної служби України.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі за результатами кадрових призначень під час сьогоднішнього засідання уряду.

Водночас, за його словами, Кабмін тимчасово поклав виконання обов'язків голови ДМС на першого заступника Наталію Науменко.

Соколюк обіймав посаду голови ДМС з грудня 2015 року.

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Тоді глава міграційної служби опікувався долею Насті, коли вона застрягла в охопленій коронавірусом китайській провінції Ухані. Він організував її повернення в Україну і в рідний Херсон, а потім він запропонував обраниці переїхати до Києва.

Коли у них зав'язався роман, Соколюк був одружений. Навесні чиновник подав на розлучення, а влітку вже отримав рішення суду про розірвання шлюбу. З колишньою дружиною у них двоє дітей.

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Автор: Леся Лещенко