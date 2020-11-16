Авторами проекту відповідної постанови є керівники та заступники голів всіх фракцій парламенту.

У Верховній Раді рекомендують уряду пом'якшити обмеження карантину вихідного дня.

Читайте такожЧерез порушення карантину вихідного дня заступник голови ОП Тимошенко зібрав нараду з мерами - ЗМІЯк передає кореспондент УНІАН, у парламенті зареєстровано проект постанови «Про рішення Кабінету міністрів України від 11 листопада 2020 року № 1100 щодо посилення протиепідемічних заходів» (реєстраційний 4381).

Авторами проекту постанови є заступник голови ВР Олена Кондратюк, а також голови або заступники голів всіх фракцій парламенту.

Парламент рекомендує уряду протягом трьох календарних днів з дня набрання чинності цієї постанови переглянути обмежувальні заходи, встановлені відповідною постановою Кабінету міністрів «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 22 липня 2020 року № 641.

В проекті постанови ВРУ зазначається, що мають бути зміни в урядовій постанові «з метою пом'якшення обмежень із заборони у вихідні дні» стосовно роботи: сфери громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо); торговельно-розважальних центрів; сфери торговельного і побутового обслуговування населення; діяльності закладів культури і проведення культурних масових заходів; спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

Карантин вихідного дня

У зв'язку з погіршенням епідситуації Кабінет міністрів 11 листопада ухвалив рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня. Він має діяти щосуботи та неділі з 14 до 30 листопада. Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, поштовим відділенням, ветаптекам, медустановам, АЗС.

Це викликало невдоволення серед власників та працівників «забороненого» на вихідні бізесу.

Мери окремих міст, зокрема Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська, заявили, що у їхніх містах не виконуватимуть рішення Кабміну про введення карантину вихідного дня.

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Автор: Костянтин Гончаров