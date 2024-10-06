Голова ГУР прокоментував, що означає ця нагорода.

Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов отримав від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля відзнаку за внесок воєнної розвідки у боротьбі з російськими загарбниками під час війни.

"Ця символічна нагорода підкреслює роль і важливість роботи кожного розвідника та розвідниці, які щодня та щоночі працюють на різних ділянках боротьби з державою-агресором - сміливо, нестандартно, невтомно та наполегливо", - зазначив Буданов у Telegram-каналі.

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