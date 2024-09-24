Умєров зазначив, що зараз вертикаль працює нормально, і вона має працювати і після нього.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що підтримує "гарні, робочі, дружні відносини" із головонокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським. Про це він сказав в інтервʼю виданню LB.ua.

Очільник Міноборони нагадав, що його відомство складається зі Збройних сил, ГУР (Головне управління розвідки, – ред.) і ДССТ (Державна спеціальна служба транспорту, – ред.), і це чітка вертикаль. Він зазначив, що раніше міністерство взагалі нічого не контролювало, але під час війни воно координує Сили оборони.

"В цьому плані жодних емоцій не повинно бути. Тут кожен за функціоналом працює. І Сирський теж — згідно з цілями і завданнями. Гарні, робочі, дружні відносини. І з Будановим (очільник ГУР Кирило Буданов, – ред.) так, і з Яковцем (Олександр Яковець, голова ДССТ, – ред.) так", – наголосив Умєров.

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За його словами, протягом року "жодного разу ні з ким із них ми не розійшлись у цілі". Керівники обговорюють, як досягти поставленої мети. Кім того, є планування – як операційне, так і стратегічне.

"По-перше, Сирський — дуже порядна людина. По-друге, він знає доктринальні речі. Він є моїм радником в питаннях операцій. Він поважає міністра, поважає Верховного головнокомандувача, і тут є жорстка вертикаль", – додав глава Міноборони.

Умєров зазначив, що зараз вертикаль працює нормально, і вона має працювати і після нього.

"Периметр має бути захищений. У цьому периметрі має бути чітко: є Міністерство оборони, у нього є Головне управління розвідки, Збройні сили, ДССТ — це один закритий периметр. У ньому немає ніяких емоцій. Тут є цілі, задачі, результат. І ми максимально кооперуємося. Якщо у когось іноді бувають якісь питання, моя робота – ці питання "вирулити". Жодного разу не було такого, щоб ми не "вирулили", – резюмував міністр оборони.

Війна в Україні: важливі заяви Умєрова та Сирського

Днями Рустем Умєров заявив, що протягом останнього року показники мобілізації в Україні суттєво зросли. За його словами, йдеться про їх збільшення втричі.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв збільшити термін загальновійськової підготовки новобранців. Він зауважив, що ключову роль у якості підготовки відіграють інструктори, тож максимальна увага приділяється залученню вмотивованих інструкторів із бойовим досвідом.

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