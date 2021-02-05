У Верховній Раді під час сьогоднішнього пленарного засідання ледь не сталася бійка, учасником якої міг стати скандальний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива.
Відповідне відео з'явилося в Телеграм-каналі "Недоторкані".
На записі видно, як Кива обурився виступом колеги з фракції "Голос" Романа Лозинського, який виступив на підтримку санкцій проти проросійських телеканалів. Зокрема, той запропонував не пускати в Раду журналістів заблокованих телеканалів. У відповідь на це нардеп від ОПЗЖ спробував прорватися до трибуни, проте був зупинений іншими депутатами, які оточили Лозинського й не пустили Киву до нього.
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"А в парламенті могла сьогодні відбутися перша бійка. Причому незапланована. Голосистий Лозинський вийшов на трибуну і став кричати "Рашизм не пройде!". Це дуже збудило Киву, але, все-таки, недостатньо. Обійшлося без махача", - йдеться в повідомленні.
Судячи з відео, своє невдоволення почутим Киві довелося висловлювати в усній формі без застосування фізичних заходів.
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