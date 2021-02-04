Міністр зауважив, що поки цей випадок з блокуванням телеканалів є унікальним.

Міністр культури Олександр Ткаченко зазначив, що «є процедури в судах», але у справі про накладення санкцій на медіахолдинг соратника кума Путіна Тараса Козака «важлива не тільки юридична складова, а й суспільна точка зору».

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Про це він повідомив в коментарі ТСН.

«З того, що я побачив протягом вчорашнього дня, то більшість журналістської спільноти й реакція публіки полягала в тому, що час настав ставити крапку в такого роду інформаційній війні, яку по суті на цій території розв'язали канали», – зазначив Ткаченко.

Міністр зауважив, що поки цей випадок з блокуванням телеканалів є унікальним.

«Оскільки це опосередковане фінансування з боку держави-агресора, то, я думаю, це виняткова історія. Але в цілому має датися взнаки на дискусії стосовно стандартів журналістики», – відповів глава Мінкульту.

Заборона телеканалів Медведчука: що відомо

2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч проти 3 лютого. Водночас телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель заявила про підтверджене фінансування телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна", на які були накладені санкції згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони, з боку Російської Федерації.

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Телеканали Тараса Козака: що відомо

12 жовтня 2018 року Козак заявив про купівлю телеканалу NewsOne (ТОВ "Новини 24 години") з оцінкою 41-42 мільйони гривень.

У грудні 2018 року Козак відзвітував про купівлю дев'яти компаній групи 112 Україна, оцінивши їхню вартість на дату придбання в 72,87 мільйона гривень.

У 2019 році Тарас Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу Zik.

4 жовтня 2018 року Верховна Рада підтримала звернення до РНБО щодо введення санкцій проти компаній, які входять в структуру власності телеканалів 112 Україна і NewsOne.

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Автор: УНІАН