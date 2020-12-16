Вартість годинника склала майже 43 мінімальні зарплати українців.

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" й неодноразовий фігурант скандалів Ілля Кива засвітив коштовний годинник "Rolex".

Про це повідомляє Апостроф.

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Люксову прикрасу журналісти помітили, коли депутат розмахував руками перед камерами в кулуарах Ради. За даними видання, нині такий годинник коштує 7650 доларів або 212 тисяч гривень.

Таким чином, вартість годинника склала майже 43 мінімальні зарплати українців.

В електронній декларації політика вказано, що Rolex він отримав як подарунок з ціною у 392 400 гривень.

Раніше журналісти знайшли у декларації Іллі Киви жомову яму, за оренду якої той щорічно начебто отримує понад мільйон гривень. Крім того, розслідувачі викрили столичне помешкання нардепа, який той, за його словами, віддав коханці.

Інші проколи Киви

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Автор: УНІАН