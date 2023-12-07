За даними аналітиків ISW, Кива був "відомим оперативником і посередником російських інформаційних операцій в Україні".

Західні експерти відреагували на вбивство у РФ колишнього українського нардепа- зрадника Іллі Киви.

Американський експерт з питань пострадянського простору Андерс Аслунд написав у соцмережі, що Кива часто брав участь у пропагандистських телешоу в РФ.

А дослідниця російської телевізійної пропаганди Джулія Девіс зауважила, що колишні колеги по пропагандистському цеху не висловили жодного співчуття, у зв’язку із загибеллю Киви. "Воєнному кореспонденту російського держтелебачення Олександру Коцу вбивство Киви, очевидно, було байдуже. Росія із задоволенням використовує будь-яких зрадників, яких може отримати, але їй наплювати, якщо з ними щось трапиться", – констатувала Девіс у соцмережі.

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Сам Коц написав у соцмережах, що для України Кива був зрадником, але і для Росії "своїм не став, хоч як не намагався", оскільки мав "надто токсичний бекграунд".

Аналітик вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос сказав, що Кива був "відомим оперативником і посередником російських інформаційних операцій в Україні". За словами Барроса, він також допомагав підбурювати насильницькі протести в Україні у 2020 році.

"За ним не сумуватимуть", – додав Баррос.

Вбивство Киви

Екс-політиказнайшли мертвим під Москвою. Зокрема, колишнього радника МВС України та колишнього начальника відділу боротьби з наркотиками Іллю Киву, знайшли у парку в підмосковному Одінцовому.

Нагадаємо, на початку цього року український суд засудив 46-річного екснардепа до 14 років позбавлення волі за державну зраду та публічні заклики до окупації України. Він втік з України на початку широкомасштабного вторгнення РФ і був заочно засуджений.

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