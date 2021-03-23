Він нагадав, що систему "Рада-3" було встановлено у 2002 році.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не виключає подальшого оновлення системи для голосування в парламенті.

Про це він сказав у коментарі журналістам під час візиту до Брюсселю (Бельгія), що транслював канал "Україна 24".

Говорячи про покращення діяльності ВР, зокрема, її матеріально-технічне забезпечення, спікер жартома сказав, що "нових кнопочок не буде, будуть, може, нові пульти (для голосування - УНІАН)".

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"Рада-3", якою сьогодні ми користуємося, - їй 20 років. Вона була встановлена у 2002 році. І, як будь-яка техніка, вона також втрачає свою актуальність. Я, якщо чесно, іноді дивуюся: з одного боку - "Раді-3", а з іншого боку - нашим працівникам в Апараті, які роблять так, що й сьогодні вона продовжує працювати", - сказав Разумков.

На його переконання, цю систему для голосування необхідно замінити більш сучасну.

"Це великі кошти. Тому сьогодні ми пішли шляхом запуску "сенсорної кнопки". Це не потребувало додаткових витрат на той момент з бюджету. Але далі ми усе одно повинні будемо прийти до нової системи "Рада". Сподіваюся, що це відбудеться незабаром", - зауважив голова ВР.

Він також наголосив, що якщо система для голосування раптово припинить функціонувати, то це паралізує роботу парламенту.

Що цьому передувало

З 2 березня у Верховній Раді запрацювала "сенсорна кнопка", яка має запобігати неперсональному голосуванню.

17 березня народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що "сенсорну кнопку" "можна обдурити". "Я купив... таку подушечку, яка нагрівається. І просто ставиш теплу подушку, і ця "сенсорна кнопка" працює", - зазначив депутат. На уточнення, чи означає це, що депутати таким чином можуть "кнопкодавити", Качура сказав: "Я однозначно впевнений в тому, що, не знаю як "кнопкодавити", але "сенсорну кнопку" можна обдурити".

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Автор: Тетяна Поляковська